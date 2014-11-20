更新版 1-台湾货币市场：两周短率仍游走高位，跨月资金依旧供不应求

* 两周短率仍游走高位

* 跨月资金依旧供不应求

* 短票利率区间高位微上移 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月20日 - 台湾银行间跨月短率周四仍游走高位。资金调度人士表示，尽管月内短钱偏向宽松，但银行间考量月底资本适足率(BIS)计算，对跨月资金操作谨慎令跨月资金供不应求，牵动两周跨月短率续处高档。

他们并指出，月底将至，市场持续消化小型银行及票券商跨月拆款资金需求，惟目前仅约三家银行供给跨月拆款资金，让跨月短率暂难脱离高位，至于月内短率则持稳低位，上日一周拆款短率区间高位跃至0.52%，因仅单笔票券商成交，且金额偏少，并不具代表性。

“又不是季底，(跨月)利率大概就持在这里。”一位跨月资金供给方的民营银行交易员说。

他们并认为，现在整体市场资金情势仍显宽松，月内短钱虽有余裕但月内拆款需求疲软，且不愿释出跨月拆款资金，以免增添月底资金调度困难，闲置资金只好堆砌帐上，使得银行间累积超额准备逐渐逼近两千亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，上日为0.380-0.520%；两周拆款利率区间在0.385-0.535%，上日为0.388-0.535%。

**短票利率区间高位微上移**

短票市场方面，票券商指出，周四发票量仍旧不多，短票主要交投转向跨月，而因银行间跨月资金调度较显保守，跨月自保短票利率区间高位微幅上移。

“重心大多转向12月，这个月资金还好，利率不会再走高。”一位大型票券商资金调度人士说。

他们并表示，为因应年底资金紧缩效应，票券商除了将资金落点尽量避开年底外，也积极筹措年底资金，目前优先配票给可承作跨年短票的银行。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，区间高位较上日微幅走高，跨年短票利率成交区间则落在0.63-0.65%，持稳上日，至于月内自保短票交投已趋于少数。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，较前日0.613%微跌。

台湾央行周四公布，共发行4,012亿台币存单，与今日存单到期金额4,018亿相较，存单发行余额减6亿。 周五存单发行金额为1,115.50亿。

下周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周一2,097.6亿、周二969亿、周三854.5亿、周四3,234亿及周五3,589亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为382亿台币，累积超额准备为2,319亿台币、加计前期1%的超额准备为3,025亿台币。

**RP利率持在既有区间**

债券市场附买回(RP)利率周四暂时持在目前区间。投信进出频繁的老问题未能改善，证券商小额调度增多，凭添操作繁琐程度。市场转向关注下周的大额公债及金融债交割，预估明日起寿险将有机会提前为交割部位先行准备，市场宽松度还有机会下降。

市场调度人士指出，下周三有30年公债及多档长年期美元债交割，由于长年期公债预估多由寿险买家持由，单日总额高达约564亿台币的交割量，又逢月底的资金需求高峰，令市场相对谨慎。预估最快明日起就有寿险提前解钱准备部位。

〞国际债的发行还是陆续对市场有影响，市场虽然持平偏松，但也没有很松。〞一位本地证券商交易员说。

交易商并指出，过去寿险及投信单笔承作部位较为大额，但随着市场游资减少，多缺额度变小，数千万台币的单笔交易过去并不常见，现在却稀松平常，主因投信和寿险随着债券发行灵活调整停泊短钱部位所致。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

票券商因与金融机构承作的部位降低，较不受国际债交割影响。且一般企业法人及自然人已可提供跨月及跨年的资金供应，令利率没有变化空间。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。

今日有同开科技 1.15亿台币转换公司债发行，另有台电57亿台币公司债还本。明日则有中航 20亿台币公司债还本。