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债券 | 2014年 11月 20日 星期四 18:12 BJT

路透基点：中国食品包装有限公司将为1亿美元贷款举行路演--TRLPC

路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国食品包装有限公司(China Food Packaging Inc Ltd)将于11月24日在台北举行路演，筹措1亿美元三年期贷款。

消息人士称，德意志银行担任协调行。

该公司已于6月18-20日在中国郑州、石家庄和济南举行实地考察活动。

消息人士稍早时表示，这笔1亿美元贷款预计包含美元和人民币两部分。据一名消息人士，所谈论的价格显示，美元部分贷款利率将较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码390个基点，人民币部分利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码315个基点。

该公司生产食品包装用的金属罐，2013年在韩国股票交易所退市。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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