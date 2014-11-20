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债券 | 2014年 11月 20日 星期四 18:18 BJT

欧元债市：PMI数据推动德债收益率小跌，欧洲央行刺激措施预期增温

“你可以说，情况越糟糕，欧洲央行越有可能购买公债，”花旗全球利率策略主管Alessandro Tentori表示。

“这就是为什么，很难仅仅因为经济疲软而使人们卖出意大利公债和西班牙公债。”

德国10年期公债 收益率跌3个基点，至0.81%，跌向上月所及的纪录低位0.716%。

意大利10年期公债 持平于2.32%；西班牙10年期公债 跌1个基点，至2.13%。

市场关注焦点在于欧元区经济前景，忽略了美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的会议记录。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/王颖/艾茂林)
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