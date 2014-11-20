中国农业：鼓励创新农村土地流转形式，探索建立抵押资产处置机制--国务院

路透北京11月20日 - 中国国务院周四表示，要鼓励创新农村土地流转形式，并稳步推进土地经营权抵押、担保试点，探索建立抵押资产处置机制。

新华网刊登“关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见”全文并称，要健全土地承包经营权登记制度，原则上确权到户到地，在尊重农民意愿的前提下，也可以确权确股不确地。

国务院表示，鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地，并鼓励农民在自愿前提下采取互换并地方式解决承包地细碎化问题。

“按照全国统一安排，稳步推进土地经营权抵押、担保试点，研究制定统一规范的实施办法，探索建立抵押资产处置机制，”国务院称。

同时，要严格规范土地流转行为，没有农户的书面委托，农村基层组织无权以任何方式决定流转农户的承包地，更不能以少数服从多数的名义，将整村整组农户承包地集中对外招商经营。

此外，还要探索新的集体经营方式，有条件的地方根据农民意愿，可以统一连片整理耕地，将土地折股量化、确权到户，经营所得收益按股分配，也可以引导农民以承包地入股组建土地股份合作组织，通过自营或委托经营等方式发展农业规模经营。

要合理确定土地经营规模，避免片面追求超大规模经营的倾向；现阶段对土地经营规模相当于当地户均承包地面积10至15倍、务农收入相当于当地二三产业务工收入的，应当给予重点扶持。

国务院并重申，要在稳步扩大试点的基础上，用五年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作。

在加大对新型农业经营主体的扶持力度方面，允许各地根据实际情况，在年度建设用地指标中可单列一定比例专门用于新型农业经营主体建设配套辅助设施，并按规定减免相关税费；并鼓励符合条件的农业产业化龙头企业通过发行短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等多种方式，拓宽融资渠道。

“改革的方向要明，步子要稳，既要加大政策扶持力度，加强典型示范引导，鼓励创新农业经营体制机制，又要因地制宜、循序渐进，不能搞大跃进，不能搞强迫命令，不能搞行政瞎指挥，”国务院表示，要使农业适度规模经营发展与城镇化进程和农村劳动力转移规模相适应。

今年年初发布的2014年中央一号文件除了重申三中全会的内容，即“在符合规划和用途管制的前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价”，还要求“加快建立农村集体经营性建设用地产权流转和增值收益分配制度”。 (完)

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