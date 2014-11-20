重温稿-《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.32%，高于估值料需求稳中偏弱

* 招标品种：财政部50年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(21日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行、券商和保险）

* 预测区间：4.22%-4.50%

* 预测均值：4.32%

路透上海11月20日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长债的主要参与机构仍为保险，加之近期现券二级情绪一般，预计银行除承销任务外，参与积极性亦有限，因此明日新债需求稳中偏弱概率较大，中标利率或高于估值，预测均值落在4.32%。

他们并认为，若银行间资金面紧张势头继续升温，也将对明日新债投标情绪产生一定影响。

“还是保险会拿吧，”华北一银行交易员称，一般超长期限都是定向给保险的，但是也有部分银行为了完成基本量也会参与。

华南一银行交易员表示，今天下午资金超级紧张，银行间市场前台交易系统都延时交易了，"估计50年国债要悲剧的可能较大“。

考虑到近期市况，国信证券一级定价报告指出，近期一级市场情绪一般，预计现券市场收益率波动可能会延续，一级新债招标很难有明显趋势出现，而本次招标为超长期限，预计需求较为平稳，应该接近估值。

中国外汇交易中心国债到期收益率曲线<0#CNT-CFXSYMBMK=> 显示，50年期品种最新收益率报在4.2402%。

广发银行最新一级新债发行报告则认为，5月底时50年国债发在4.67%，当时保险参与力度较大，其余机构需求较弱。考虑到目前处于利率低位，除保险外需求会更弱。预计利率发在4.35-4.45%。

5月时为今年50年超长期限国债品种的首次发行，中标利率远低于预期。因超长期限国债为一级市场较为稀缺品种，除主力投资机构保险公司之外，其收益偏高，也吸引部分大行配置盘积极参与，令中标利率远低于相关券种估值。

明日新债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。