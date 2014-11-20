东南亚股市：多数收低，中国经济数据不佳带来压力

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元

路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。