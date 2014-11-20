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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 19:12 BJT

东南亚股市：多数收低，中国经济数据不佳带来压力

路透河内11月20日 - 多数东南亚股市周四收低，由于数据显示中国经济进一步失去动能，投资者因而削减风险敞口，同时印尼股市 领跌大盘。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。分项数据中，产出指数创49.5的七个月低点，就业指数则已连续13个月处于萎缩区域。

印尼股市跌0.67%，脱离上日所创的七周收盘高位。船运股PT Trada Maritime Tbk 暴跌24.9%。

资金外流也冲击新加坡股市，周三该国股市触及两周高位。马来西亚股市 跌0.12%，据交易所数据，外资净流出4,843万马币。

泰国股市 收低0.56%，同时海外买盘缓解了菲律宾股市 的跌幅。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.39 -1.61 -0.38 +9.02 388.37

新加坡 3315.60 -18.96 -0.57 +4.68 3167.43

马来西亚 1822.29 -2.10 -0.12 -2.39 1866.96

泰国 1568.68 -8.87 -0.56 +20.79 1298.71

印尼 5093.57 -34.37 -0.67 +19.17 4274.18

菲律宾 7268.95 -0.54 -0.01 +23.42 5889.83

越南 593.32 4.97 +0.84 +17.58 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 于春红)
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