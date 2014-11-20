欧洲股市：下跌，因欧元区数据弱于预期

* FTSEurofirst 300指数下跌0.3%

* 石油服务股反弹，因Technip提出收购CGG

* BBVA公布供股细节后，股价下跌

路透巴黎11月20日 - 欧洲股市周四下跌，因欧元区制造业数据弱于预期，令成长前景忧虑加深，且引发南欧股市被抛售。

不过，石油服务公司未受欧洲股市跌势拖累，Technip 提出收购法国的CGG ，燃点对石油行业将出现更多并购的预期。

CGG股价暴升22%，受助于Technip提出以15亿欧元收购规模较小的同业CGG，收购提议被CGG拒绝。

空头回补也助力CGG的涨势。

Technip大跌7%。Fugro 上扬4.7%，Saipem 升2.8%，TGS 上涨4.4%。

“并购消息令石油行业成为焦点，石油行业展开并购浪潮，油价不断下跌令该行业受压。CGG拒绝了Technip的收购报价，将可能为其他潜在买家开啓大门，”巴克莱法国基金经理Renaud Murail说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,356.38点。

西班牙IBEX指数 下滑1.6%，部份原因是BBVA 录得5.5%的跌幅。BBVA周四公布供股细节，以让该行可增加在土耳其Garanti 的股权。

意大利MIB指数 下跌0.9%，葡萄牙PSI 20指数 跌0.6%。

市场人气受挫，因调查显示欧元区11月企业增长逊于预估，尽管价格下降，新订单逾一年来首次下跌。Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月PMI初值降至50，创5月以来最低水准。上月终值为50.4。