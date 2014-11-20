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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 03:39 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西和哥伦比亚产量预估被上调

路透纽约/伦敦11月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四创一个月来最大跌幅，回吐上日录得的升幅，市场交投淡静，因美国政府参事报告上调巴西2014/15年和哥伦比亚2014/15年咖啡豆产量预估。

ICE原糖期货跳升约2%，受技术性买盘带动。纽约和伦敦可可期货在交投清淡中下跌，因该合约从9月触及三年半高位回落后，市场继续盘整。

周三稍晚，美国农业部参事报告将巴西2014/15年咖啡豆产量预估上调至5,120万包(每包60公斤)。巴西是全球最大咖啡豆出产国。该份参事报告的产量预估较上一份参事报告的上升170万包，因一些巴西种植地区收成好于预期。参事报告的内容不是美国农业部的官方数据。

另一份参事报告将哥伦比亚2014/15年的咖啡豆产量预估上调40万包，至1,230万包。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低10.25美分，或5.2%，报每磅1.8885美元，盘早下跌超过4%，至1.9065美元日内低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌13美元，或0.6%，报每吨2,078美元。

ICE-3月原糖期货 收高0.23美分，或1.5%，报每磅16.10美分。LIFFE-3月白糖期货 涨5.30美元，或1.3%，收报每吨421.70美元。

ICE-3月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨2,829美元。LIFFE-3月可可期货 收低5英镑，或0.3%，报每吨1,874英镑。(完)

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