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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术因素和玉米上涨

路透11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，交易商说，因连续三日抛售后出现技术性反弹，且玉米上涨也提供支撑。

美国农业部公布，最新一周出口销售36.18万吨小麦，在30-50万吨市场预估区间的低端。

CBOT-12月小麦期权周五到期，未平仓买权的执行价散布在5.00美元和6.00美元之间，执行价为5.6美元、5.2美元和5.00美元的卖权未平仓合约规模最大。

　　

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.47-1/4美元，上涨9-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,315口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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