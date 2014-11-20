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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 05:06 BJT

美股盘后：GAP股价急跌2.8%，此前公司公布业绩和财测

路透11月20日 - GAP INC 周四在美股盘后急跌2.8%，之前该公司公布业绩和财测。
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