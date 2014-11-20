版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.72 +0.44 +1.17 1504084

搜狐 48.26 +0.35 +0.73 259870

网易 102.70 +2.54 +2.54 602116

百度 238.39 -2.03 -0.84 2140252

台湾

台湾积体电路 22.76 +0.23 +1.02 2493744

联电 2.21 +0.06 +2.79 98617

日月光 6.24 +0.07 +1.13 294518

硅品精密 7.46 +0.13 +1.77 529932

和信超媒体 0.97 -0.02 -1.90 127236

友达 4.77 +0.08 +1.71 304643

中华电信 30.09 -0.10 -0.33 11490

台湾国际航电 58.74 -0.45 -0.76 2847674

香港

中国移动 60.77 -0.06 -0.10 143671

中国联通 14.53 +0.11 +0.76 78197

中国电信 60.63 -0.44 -0.72 6937

中芯国际 5.27 -0.04 -0.75 47528

电讯盈科 6.60 +0.15 +2.40 1734

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻； 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐