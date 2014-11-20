美国股市：道指和标普500指数收位创新高，因美国数据和英特尔财测强劲

* 英特尔财测乐观，带动股价上扬

* 数据显示美国经济进一步增强

* 百思买公布业绩后，股价上升

* 道指和标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数攀升0.6%

路透纽约11月20日 - 美国股市周四小幅收高，道指和标普500指数刷新纪录收盘高位，因数据显示美国经济进一步增强，且英特尔 发布乐观财测。

科技股给股市带来的提振最大，能源股也一起提供助力。英特尔公布好于预期的2015年营收预估且上调股息后，股价跳升4.7%，报35.95美元，提振三大股指齐齐走高。

标普科技类股指数 上升0.6%，能源股指数 扬升1.1%。

周四公布的经济数据进一步提振美国股市。数据显示美国大西洋沿岸中部地区的工厂活动以20年来最快步伐扩张，10月成屋销售增速为一年来最快。 10月领先指标亦上涨 。

Wells Capital Management资深投资组合经理Margaret Patel表示，经济成长和企业财测预示股市明年应有良好表现。

“有理由认为明年股市会有意外良好表现，”她说，“没有理由认为市盈率(本益比)不会上升。”

Patel认为，标普500指数明年将可能录得5-19%的升幅。

道琼工业指数 收高33.27点，或0.19%，至17,719点，为纪录最高收位；标准普尔500指数 升4.03点，或0.2%，至2,052.75点，此为该指数今年第44次创下纪录高位。

Nasdaq指数 上扬26.16点，或0.56%，至4,701.87点。

向好的美国经济数据抵销海外经济数据疲弱的影响。欧元区11月企业增长不及预期。

百思买(Best Buy) 上涨7%，报38.02美元，是标普500指数下百分比升幅最大的成份股之一，之前百思买公布的获利好于预期。

在Nasdaq市场，Keurig Green Mountain 跌幅居前，该股大跌7.4%，报142.50美元，上日该公司公布的会计年度第一季获利不及分析师预期。

在盘后交易中，Gap 在公布业绩后急跌4.9%，报38.19美元。Gap在常规交易时段收涨1.5%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为57亿股，低于本月迄今的日均值64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,013和1,025，比率为1.96:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,824和893，比率为2.04:1。(完)