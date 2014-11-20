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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 
    
    11月17日当周
    
    11月21日(五)
    暂无重要数据。    
    
    11月24日当周 
    
    11月24日(一)
    暂无重要数据。
    
    11月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                           11月           --         105
    
    11月26日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           10月           --      盈余52
    
    11月27日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   12月          --          76
    2300 韩国工业生产(较前月)                         10月          --       +0.1%
                     (较上年同期)                                   --       +1.9%
             服务业产出(较前月)                                     --       +0.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  10月          --       +3.0%
             全国整体CPI                                            --       +3.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              11月          --       +2.5%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.5%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     10月          --       +1.5%
                         (较上年同期)                               --       -5.6%
    2330 日本求才求职比                               10月          --        1.09
             失业率                                                 --        3.6%
    2350 日本工业生产                             10月初值          --       +2.9%
             一个月预估值                                           --       -0.1%
             两个月预估值                                           --       +1.0%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     10月          --       +2.3% 
    
    11月28日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     10月          --       -40.3%
             房屋开工(较上年同期)                                   --       -14.3% (完)
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