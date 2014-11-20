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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 06:41 BJT

加拿大股市：升至八周高位，因资源股上涨

路透多伦多11月20日 - 加拿大主要股指周四上升至八周高位，因商品价格上涨，提振金矿股和能源股表现。

金价周四攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。

加拿大主要股指周四没有受到全球经济忧虑所影响。周四公布的数据显示中国制造业活动增速放缓，且欧洲民间企业活动增长缓慢。

能源股反弹，因油价上涨，因预期下周举行的石油输出国组织(OPEC)会议将取得正面的结果。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨95.03点，或0.63%，报15,075.18点。10大类股中有七类收涨，能源股上升2.8%，金矿股跳升2.8%。(完)
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