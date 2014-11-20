金砖国家：11月20日股汇市收盘纵览

路透11月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微涨0.02%，收报990.10点。
中国股市：沪综指微幅收升，新股发行注册制改革等消息压制大盘反弹
香港股市：连续第四天收低，金融类股下挫
中国汇市：人民币收贬，受离岸汇率走弱和汇丰PMI初值逊色带动
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巴西金融市场逢假期休市。
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南非股市：下滑近2%，创一个月来最大单日跌幅，因海外经济数据表现疲弱，南非兰特走强又给从大宗商品出口商到零售商的企业带来冲击。指标Top-40绩优股指数 跌1.9%报43,676点，综合指数 下滑1.8%至49,272点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非央行宣布维持利率不变
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印度股市：小幅上涨，因印度卢比跌至九个月低位提振Infosys 等出口股走高，但卢比走低削弱了降息憧憬，从而拖累塔塔汽车 等其它绩优股。指标BSE股指 收涨0.12%，报28,067.56点，较周二所及纪录高位下滑0.8%。NSE指数 收高0.23%，报8,401.90点，高于8,400点的重要心理关口，但较纪录高位8,455.65点低0.64%。
印度汇市：卢比近收平盘，由于中国民间制造业调查报告表现疲弱拖累新兴市场货币，卢比盘中一度跌至九个月低位，促使央行温和干预。印度卢比兑美元 收报61.94/95，稍早曾触及2月20日以来最疲弱水平62.22。上日收盘价为61.96/97。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.88%，报1,040.360点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.11%，报568.16点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.51%，报46.1520卢布；卢布兑欧元 涨1.45%，报57.8900卢布。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)