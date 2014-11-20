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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 07:24 BJT

韩国经济：2015年总体形势将改善--企划财政部长官崔炅焕

路透首尔11月21日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周五表示，韩国明年经济形势总体上将改善，政府将维持经济刺激政策，并确保风险可控。

崔炅焕称，虽然欧洲和中国经济仍存在不确定性，不过全球经济将继续获得动能，而且国内刺激措施发挥功效。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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