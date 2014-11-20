韩国经济：2015年总体形势将改善--企划财政部长官崔炅焕

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透首尔11月21日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周五表示，韩国明年经济形势总体上将改善，政府将维持经济刺激政策，并确保风险可控。
崔炅焕称，虽然欧洲和中国经济仍存在不确定性，不过全球经济将继续获得动能，而且国内刺激措施发挥功效。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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