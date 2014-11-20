美国与加拿大经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月21日(五)
1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正5 正3
综合指数 -- 正4
11月24日当周
11月24日(一)
1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 57.1
1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5
11月25日(二)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%
除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.3%
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5%
GDP最终销售 +2.5% +4.2%
GDP消费支出 -- +1.8%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +4.8%
房价指数 -- 214.0
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 -- -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.6% +5.6%
1500 美国消费者信心指数 11月 94.9 94.5
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20
11月26日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0
-- 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3
再融资指数 -- 1,604.6
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2%
个人所得(较前月) -- +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.4% -1.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.2% -0.1%
扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% -1.6%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 62.0 66.2
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 89.0 89.4
现况指数 98.9 103.0
预期指数 78.2 80.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47 46.7
1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0
指数变动(较前月) +0.2% +0.3%
11月27日(四)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字118.7
11月28日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8%
GDP环比年率 -- +3.1%
GDP(较前月) 9月 -- -0.1%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.5%
(完)
经济指标预测或公布日程
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欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 杜明霞；审校 张若琪)