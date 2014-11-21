中国证券：监管部门规范定增补充流动资金，要求明确依据及具体用途

路透上海11月21日 - 中国监管层对定向增发补充流动资金的监管在加强。证券时报周五报道，从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。

报道称，近期监管部门对多家券商进行指导，要求补充流动资金的定增项目须在上报材料中对该部分资金未来三年的收入及收益率进行预测，并须经过公司董事会审核及对外公告。

统计数据显示，截至11月20日，今年以来发布定增预案的上市公司共涉及761家，拟募集资金额约10，330亿元。其中，涉及补充流动资金的定增项目超过100家。而去年定增预案中有补充流动资金的情况相对较少。

据介绍，如果募集资金投向主业或开展并购，将会要求上市公司提交详细的使用说明，从流程上而言相对复杂。此外，如果募集资金用于加码主业或展开并购部分，无法达到定增时所预测的收益率，需要说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。否则，将受到监管部门的处罚。而补充流动资金则相对简单。