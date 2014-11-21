中国证券：监管部门规范定增补充流动资金，要求明确依据及具体用途

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月21日 - 中国监管层对定向增发补充流动资金的监管在加强。证券时报周五报道，从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。
报道称，近期监管部门对多家券商进行指导，要求补充流动资金的定增项目须在上报材料中对该部分资金未来三年的收入及收益率进行预测，并须经过公司董事会审核及对外公告。
统计数据显示，截至11月20日，今年以来发布定增预案的上市公司共涉及761家，拟募集资金额约10，330亿元。其中，涉及补充流动资金的定增项目超过100家。而去年定增预案中有补充流动资金的情况相对较少。
据介绍，如果募集资金投向主业或开展并购，将会要求上市公司提交详细的使用说明，从流程上而言相对复杂。此外，如果募集资金用于加码主业或展开并购部分，无法达到定增时所预测的收益率，需要说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。否则，将受到监管部门的处罚。而补充流动资金则相对简单。
另外，利用定增补充流动资金的公司大多存在资产负债率过高的缺陷，但有部分公司资产负债率极低，依然利用定增来补流动资金。投行人士透露，此次监管部门再度要求申请人对补充流动资金的具体用途进行说明，也是为了加强对“不差钱”公司“储血”现象进行规范。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。