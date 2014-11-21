德国企业：折扣连锁店Aldi寻求海外发展，考虑进军中国市场--刊物

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透法兰克福11月20日 - 根据德国月刊Manager Magazin的消息，德国食品日用品连锁折扣店Aldi考虑进军中国市场，目前该集团正力求在传统的成熟市场以外寻求发展。
Manager Magazin援引集团近期一次管理层会议的记录称，拥有Aldi的家族在2013年2月决定，将寻求在中国扩张。Aldi由Aldi Sued和Aldi Nord两个独立的集团组成。
Manager Magazin称，Aldi Sued将执行进入中国市场的计划，Aldi Nord还需要决定以哪两个国家作为下一步目标。不过该刊物没有给出具体的行动时间表。
Aldi Sued已经在全球开设了将近5,000家店铺，表示在寻找潜在新市场的过程中，中国一直是他们的研究对象，但对于在中国的业务扩展还没有作出任何决定。
Aldi是家族企业，按营收计为全球最大的折扣连锁店运营商，之前对于向新兴市场扩展业务一直非常谨慎，把主要精力都放在欧洲、美国和澳洲等地。
咨询公司Planet Retail表示，预计2018年之前Aldi不会在中国启动业务。
家乐福 和乐购(Tesco) 等全球巨头在中国都不太成功，平价超市业务也一直不见起色；同时，相对于自有品牌商品，中国消费者更偏好名牌，而Aldi及其德国同业Lidl的店铺中，自有品牌商品占据主导。
不过，随着国内市场日趋饱和，Aldi和Lidl一直在店铺内增加可口可乐、妮维雅和能多益等大品牌，以便更好地同超市竞争。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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