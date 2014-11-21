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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**上海证券报**

--国务院常务会议提出增加存贷比指标弹性。据悉，增加弹性或并不仅限于涉及同业存款等存贷比分子分母口径的调整，还可能涉及小微、三农贷款计算豁免以及机构差异化管理等。相关人士称，监管层正在制定的监管办法有可能年底前出台。

--在中国(上海)自由贸易试验区经验复制推广节点，推出第二批自贸区的消息不断传出。福建省商务厅副厅长钟木达撰文称，国家领导人在北京APEC会议上发布在广东、天津、福建三省(市)扩大自贸园区试点决定，福建将全力争取早日获批。

--国家统计局前总经济师、国务院参事室特约研究员姚景源认为，中国经济增速不能低于7%，这是经济增长速度的下限。

**证券时报**

--从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。

**第一财经日报**

--人民银行上海总部数据显示，10月上海地区本外币个人住房贷款单月增加11.9亿元，为两年以来新低。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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