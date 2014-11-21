《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**上海证券报**
--国务院常务会议提出增加存贷比指标弹性。据悉，增加弹性或并不仅限于涉及同业存款等存贷比分子分母口径的调整，还可能涉及小微、三农贷款计算豁免以及机构差异化管理等。相关人士称，监管层正在制定的监管办法有可能年底前出台。
--在中国(上海)自由贸易试验区经验复制推广节点，推出第二批自贸区的消息不断传出。福建省商务厅副厅长钟木达撰文称，国家领导人在北京APEC会议上发布在广东、天津、福建三省(市)扩大自贸园区试点决定，福建将全力争取早日获批。
--国家统计局前总经济师、国务院参事室特约研究员姚景源认为，中国经济增速不能低于7%，这是经济增长速度的下限。
**证券时报**
--从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。
**第一财经日报**
--人民银行上海总部数据显示，10月上海地区本外币个人住房贷款单月增加11.9亿元，为两年以来新低。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。