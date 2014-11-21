《综述》高田高管警告，瑕疵气囊替换零件的供应可能出现短缺

目前为止的召回都集中在潮湿地区。这个态度在听证会前的一场记者会受到质疑，两名美国参议员怀疑2003年亚利桑那州一起致死事件和安全气囊瑕疵有关。

Charlene Weaver的姊妹Kim Kopf说，24岁的Charlene在亚利桑那乘坐一辆2004年Subaru Impeza时，于高田安全气囊相关事故中丧生。那辆车直到今年7月才被召回。

两名参议员认为，Weaver的死可能是和高田安全气囊相关的第六起致死事件，且是本田汽车之外传出的第一起致死事件。

民主党参议员Ed Markey说，该事件显示有必要进行全国召回。“每个高田安全气囊都可能是颗定时炸弹，”他说。

图表：高田安全气囊市场占有率

link.reuters.com/rub53w Graphic-Total vehicles recalled over Takata problems

图表：因高田的问题导致召回的所有汽车

link.reuters.com/zyp82w

NHTSA周二宣布，已应参议员呼吁，要求高田及五家汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国 。但NHTSA的Friedman承认这样的行动有风险。