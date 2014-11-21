《综述》高田高管警告，瑕疵气囊替换零件的供应可能出现短缺

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
目前为止的召回都集中在潮湿地区。这个态度在听证会前的一场记者会受到质疑，两名美国参议员怀疑2003年亚利桑那州一起致死事件和安全气囊瑕疵有关。
Charlene Weaver的姊妹Kim Kopf说，24岁的Charlene在亚利桑那乘坐一辆2004年Subaru Impeza时，于高田安全气囊相关事故中丧生。那辆车直到今年7月才被召回。
两名参议员认为，Weaver的死可能是和高田安全气囊相关的第六起致死事件，且是本田汽车之外传出的第一起致死事件。
民主党参议员Ed Markey说，该事件显示有必要进行全国召回。“每个高田安全气囊都可能是颗定时炸弹，”他说。
图表：高田安全气囊市场占有率
link.reuters.com/rub53w Graphic-Total vehicles recalled over Takata problems
图表：因高田的问题导致召回的所有汽车
NHTSA周二宣布，已应参议员呼吁，要求高田及五家汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国 。但NHTSA的Friedman承认这样的行动有风险。
“目前若进行全国性的召回可能会分散了显然最需替换安全气囊地区的资源，危及一些生命。”他说。(完) (编译 李爽/李婷仪/张若琪/陈宗琦 审校 张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。