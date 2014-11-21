重发-中国个股：伊利股份在新西兰投资4亿新西兰元建奶粉等项目，提高盈利能力

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透上海11月21日 - 中国最大乳业公司之一的伊利股份 周五发布一系列投资公告称，拟在新西兰建设奶粉、超高温灭菌奶、生牛乳深加工等四大乳业项目，总投资4亿新西兰元（约折20亿元人民币）。公司预计这些项目投产后将有利提高公司盈利能力。
公告显示，伊利在新西兰将新建年产5.6万吨奶粉项目，投资金额为2.01亿新元；新建超高温灭菌奶项目，投资额为9,240万新元；新建婴幼儿配方乳粉包装项目，投资金额为 6,640万新元；新建生牛乳深加工项目，投资额为4,020万新元。
据公告，这四个项目的建设期为19个月至34个月不等，投资回报率最低为12.61%（超高温灭菌奶），最高为30.72%（婴幼儿配方乳粉包装）。
此前，伊利已在新西兰投资12.19亿元人民币建设奶粉工厂。至此，伊利在新西兰的投资将超过30亿元。
公司称，在新西兰新建四个项目将有利提高公司盈利能力，并就近海外奶源地，发挥成本优势，并可进一步开展全球产业链资源的整合。
稍早，伊利与美国最大牛奶公司DFA签约，拟共同在美国建设全美最大规模奶粉厂，年产奶粉8万吨。合资公司注册资本1亿美元，伊利投资3,000万美元，占30%股份。
伊利股份周四收报23.95元，过去三个月累计下跌8.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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