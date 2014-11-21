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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:14 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月21日

* 头版头条:

--中国近日下发引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营意见，用五年左右时间完成土地承包经营权确权登记颁证工作。

* 其他:

--相关人士透露，国企改革的顶层设计方案应在今年底推出，目前各项工作正在紧锣密鼓地推进中。

--国务院印发扶持小型微型企业健康发展的意见，从资金支持、财税优惠、创业基地建设等多方面予以扶持。

--商务部对外贸易司副司长江伟表示，上海自贸区正在制定汽车平行进口贸易具体适行办法，预计很快就会出台。

--香港证监会副行政总裁张灼华撰文称，未来五到10年人民币有望成为国际货币。

--光大证券 拟非公开发行不超过6亿股股票，发行价格不低于10.42元人民币/股，募资至多80亿元。

--伊利股份 发布一系列对外投资公告，拟在新西兰投资20亿元，用于新建奶粉、液奶、生牛乳深加工及奶粉包装等四大项目。

--中国铁建 称，子公司中国土木工程集团签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同，合同金额约119.7亿美元，约合735.16亿元人民币，占公司中国会计准则下2013年营业收入的12.53%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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