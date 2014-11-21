《中国报摘》--中国证券报11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--中国近日下发引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营意见，用五年左右时间完成土地承包经营权确权登记颁证工作。
* 其他:
--相关人士透露，国企改革的顶层设计方案应在今年底推出，目前各项工作正在紧锣密鼓地推进中。
--国务院印发扶持小型微型企业健康发展的意见，从资金支持、财税优惠、创业基地建设等多方面予以扶持。
--商务部对外贸易司副司长江伟表示，上海自贸区正在制定汽车平行进口贸易具体适行办法，预计很快就会出台。
--香港证监会副行政总裁张灼华撰文称，未来五到10年人民币有望成为国际货币。
--光大证券 拟非公开发行不超过6亿股股票，发行价格不低于10.42元人民币/股，募资至多80亿元。
--伊利股份 发布一系列对外投资公告，拟在新西兰投资20亿元，用于新建奶粉、液奶、生牛乳深加工及奶粉包装等四大项目。
--中国铁建 称，子公司中国土木工程集团签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同，合同金额约119.7亿美元，约合735.16亿元人民币，占公司中国会计准则下2013年营业收入的12.53%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。