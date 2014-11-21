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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月21日-11月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家     规模       发行细节
 11/24   1350   法国                标售国库券(BTF)
 11/24          美国                发售两年期公债
 11/25          美国                发售五年期公债
 11/25          意大利              标售零息/BTP债券
 11/25          西班牙              三个月和九个月期国库券
 11/25          美国                发售两年期浮息债券
 11/26          意大利              标售国库券
 11/26          美国                标售七年期公债
 11/26          日本                标售40年期公债
 11/26          德国     40亿欧元   标售10年期联邦债券
 11/27          意大利              中长期债券
 11/27          日本                三个月期贴现国库券
 11/28          日本                标售两年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]


 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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