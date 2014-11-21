《新兴市场重要经济事件预告》--11月21日-11月28日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月21日(五)
约翰尼斯堡--津巴布韦(辛巴威)财长Patrick Chinamasa、津巴布韦央行总裁John Mangudya等主持贸易暨投资早餐会，题为“津巴布韦的投资机会”(0600)
雅典--Levy Economics Institute举办“雅典会议：欧洲处于十字路口--撙节联盟或者增长趋同？”(至11月22日)。爱尔兰央行总裁霍诺汉、波兰央行总裁贝尔卡和捷克央行委员会委员Lubomir Liza将出席。
利马--2014拉丁美洲城市会议。发言嘉宾包括秘鲁外长及财长。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。
罗安达--安哥拉央行货币政策会议(1000)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
尼日利亚阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。
11月26日(三)
菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。
约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。
11月27日(四)
哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。
11月28日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。