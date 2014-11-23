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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--11月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    11月24日(一)
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                             第三季          --       419.6
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                            11月        103.0      103.2
                 企业现况指数                                            108.0      108.4
                 企业预期指数                                             98.6       98.3
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                 10月初值          --    顺差15.3
    1400  美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            11月初值         56.8       57.1
    1445  美国Markit综合PMI                              11月初值          --        57.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                           11月          --        10.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    11月21日(五)
    0900  意大利薪资通胀指数(较前月)                         10月       +0.1%         --
                        (较上年同期)                                    +1.0%         --
    0930  英国公共部门净借款(亿英镑)                         10月       70.55         67
              公共部门收支短差(亿英镑)                                盈余25.92       --
    1330  加拿大CPI(较前月)                                  10月       +0.1%       -0.2%
                   (较上年同期)                                         +2.4%       +2.1%
                央行核心CPI(较前月)                                     +0.3%       +0.2%
                           (较上年同期)                                 +2.3%       +2.1%
    1600  美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数                 11月         正9         正5
                                  综合指数                                正7         --
    (完)
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