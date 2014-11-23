主要国家经济指标预测--11月24日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日(一) 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第三季 -- 419.6 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 103.0 103.2 企业现况指数 108.0 108.4 企业预期指数 98.6 98.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差15.3 1400 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.8 57.1 1445 美国Markit综合PMI 11月初值 -- 57.4 1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 -- 10.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月21日(五) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 +0.1% -- (较上年同期) +1.0% -- 0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 10月 70.55 67 公共部门收支短差(亿英镑) 盈余25.92 -- 1330 加拿大CPI(较前月) 10月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +2.4% +2.1% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.1% 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 正9 正5 综合指数 正7 -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申