澳洲经济：中国对澳洲资源的需求长期内仍将保持强劲--RBA研究主管

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
Heath说，澳洲央行研究表明，中国钢铁需求尚未触顶，部分原因在与住宅建设转向更高、功能性更强的建筑。
钢铁密集型产品方面的消费者需求料也将增加。尤其是中国的机动车拥有量只相当于美国的一小部分，汽车拥有量提高，钢铁需求就会增加。
“澳洲在多种大宗商品领域仍有竞争力，所以未来一段时间，中国可能是澳洲资源出口的一个重要市场，”Heath说。(完) (编译 许娜/张若琪/李爽 审校 李婷仪/孙茉莉)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。