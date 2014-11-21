澳洲经济：中国对澳洲资源的需求长期内仍将保持强劲--RBA研究主管

Heath说，澳洲央行研究表明，中国钢铁需求尚未触顶，部分原因在与住宅建设转向更高、功能性更强的建筑。

钢铁密集型产品方面的消费者需求料也将增加。尤其是中国的机动车拥有量只相当于美国的一小部分，汽车拥有量提高，钢铁需求就会增加。

“澳洲在多种大宗商品领域仍有竞争力，所以未来一段时间，中国可能是澳洲资源出口的一个重要市场，”Heath说。(完) (编译 许娜/张若琪/李爽 审校 李婷仪/孙茉莉)