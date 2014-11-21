《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月21日

*工商时报：

--行政院会决定，未来金融机构若乱卖金融商品、广告不实，金管会将握有尚方宝剑，可停止金融商品销售外，最重可撤销金融机构董、总座职务。

--为了鼓励外资投信深耕台湾市场，金管会昨日宣布，未来不符合深耕计画的境外基金，台湾民众投资金额占基金净值比重，将由现行不超过70%，降至不超过50%，市占率过高又不投资台湾者，更可能被降到40%以下。

--今年以来最大一笔联贷案开跑，据透露，鸿海 集团旗下的群创光电 ，月前已开始透过二阶段步骤筹组联贷案，总金额高达800亿台币，是继去年11月台塑 集团830亿台币的联贷案后，再度近千亿的超大型联贷案出笼；该案由龙头银行台银领衔出任管理银行，各大行库已相继展开内部报送程序。

--券商公会最新统计，10月国内证券商复委托成交金额达1,300亿台币，较9月增加近百亿台币，年增率逾三成，创下单月次高。累计今年前10月复委托成交金额为1.156兆(万亿)台币，已超过去年全年的1.05兆的一成。

--美国官员20日专程来台并公开表示，美国官方支持台湾加入跨太平洋伙伴协议（TPP）的谈判，也请台湾考量PE是外人直接投资(FDI)的融资工具之一，有助于活跃投资，在面对全球化的变革下，台湾不能没有PE的投资。

*经济日报：

--证所税大户条款干扰台股成交量，市场盛传大户条款的上限将由10亿元调高至50亿元。财政委员会召委、国民党立委林德福表示，将观察选前这段时间股市交易量，若仍未增加，他将在选后、12月初就排案审查证所税大户条款。

--元大银行董事会通过，拟以122亿韩元(相当于3.42亿台币)，收购菲律宾东洋储蓄银行(TONG YANG Savings Bank，简称TYSB)，这也是元大银跨向海外的第一步。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。