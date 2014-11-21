《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*工商时报：
--行政院会决定，未来金融机构若乱卖金融商品、广告不实，金管会将握有尚方宝剑，可停止金融商品销售外，最重可撤销金融机构董、总座职务。
--为了鼓励外资投信深耕台湾市场，金管会昨日宣布，未来不符合深耕计画的境外基金，台湾民众投资金额占基金净值比重，将由现行不超过70%，降至不超过50%，市占率过高又不投资台湾者，更可能被降到40%以下。
--今年以来最大一笔联贷案开跑，据透露，鸿海 集团旗下的群创光电 ，月前已开始透过二阶段步骤筹组联贷案，总金额高达800亿台币，是继去年11月台塑 集团830亿台币的联贷案后，再度近千亿的超大型联贷案出笼；该案由龙头银行台银领衔出任管理银行，各大行库已相继展开内部报送程序。
--券商公会最新统计，10月国内证券商复委托成交金额达1,300亿台币，较9月增加近百亿台币，年增率逾三成，创下单月次高。累计今年前10月复委托成交金额为1.156兆(万亿)台币，已超过去年全年的1.05兆的一成。
--美国官员20日专程来台并公开表示，美国官方支持台湾加入跨太平洋伙伴协议（TPP）的谈判，也请台湾考量PE是外人直接投资(FDI)的融资工具之一，有助于活跃投资，在面对全球化的变革下，台湾不能没有PE的投资。
*经济日报：
--证所税大户条款干扰台股成交量，市场盛传大户条款的上限将由10亿元调高至50亿元。财政委员会召委、国民党立委林德福表示，将观察选前这段时间股市交易量，若仍未增加，他将在选后、12月初就排案审查证所税大户条款。
--元大银行董事会通过，拟以122亿韩元(相当于3.42亿台币)，收购菲律宾东洋储蓄银行(TONG YANG Savings Bank，简称TYSB)，这也是元大银跨向海外的第一步。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。