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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--11月21日

==========================今日重要政经日程==========================

11/21日（周五）

--国家主席习近平出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会（至23日）；并对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤（至23日）。

--首届世界互联网大会在浙江乌镇举办（至21日）。

*--上午10时 国新办就知识产权保护及打击侵权假冒的有关情况举行发布会。

--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”（至23日）。

==========================近期重要政经日程==========================

11/25日（周二）

--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。

--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。

12/6（周六）

--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 乔艳红)
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