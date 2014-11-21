《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7558港元 ） 美股道琼工业指数 周四收高33.27点，或0.19%，报17,719点。因数据显示美国经济进一步增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 149.190 1.68 21594 11.571 0.79 中国铝业 10.510 -0.66 48708 3.261 -0.90 中国移动 60.770 -0.10 143671 94.264 0.55 中国人寿 43.860 -0.25 27310 22.678 -0.54 中石油 110.660 0.43 21935 8.583 0.50 中石化 80.680 0.66 27218 6.257 0.44 汇丰控股 49.130 -1.23 2115610 76.208 -0.83 中电信 60.630 -0.72 6937 4.702 -0.37 中国联通 14.530 0.76 78197 11.269 -0.27 兖州煤业 7.980 -2.09 36115 6.189 -0.82 华能国际 44.560 -2.28 23437 8.640 0.93 南方航空 19.470 -1.47 9758 3.020 -0.98 东方航空 21.170 -1.90 6262 3.284 -1.09 中芯国际 5.270 -0.75 47528 0.817 -2.68 （完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。