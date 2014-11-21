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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

路透香港11月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7558港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收高33.27点，或0.19%，报17,719点。因数据显示美国经济进一步增强。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       149.190    1.68      21594            11.571       0.79
 中国铝业                      10.510   -0.66      48708             3.261      -0.90
 中国移动                      60.770   -0.10     143671            94.264       0.55
 中国人寿                      43.860   -0.25      27310            22.678      -0.54
 中石油                       110.660    0.43      21935             8.583       0.50
 中石化                        80.680    0.66      27218             6.257       0.44
 汇丰控股                      49.130   -1.23    2115610            76.208      -0.83
 中电信                        60.630   -0.72       6937             4.702      -0.37
 中国联通                      14.530    0.76      78197            11.269      -0.27
 兖州煤业                       7.980   -2.09      36115             6.189      -0.82
 华能国际                      44.560   -2.28      23437             8.640       0.93
 南方航空                      19.470   -1.47       9758             3.020      -0.98
 东方航空                      21.170   -1.90       6262             3.284      -1.09
 中芯国际                       5.270   -0.75      47528             0.817      -2.68 （完）
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