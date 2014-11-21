《焦点》阿里巴巴80亿美元债市首秀，定价比肩全球知名企业--IFR

簿记行摩根士丹利、花旗、德意志银行及摩根大通周三下午在纽约宣布交易。

隔日上午停止认购，此次发债共吸引到超过550亿美元的需求，共有来自约一千个不同投资人逾2,700笔订单。

这使得阿里巴巴得以把这六部分债券的指导价较原计划全线缩窄10-25个基点。

“最初的(价差水平)看来已经相当不错，但最后它们却比我们分析的更窄，”基金管理公司Taplin,Canida and Habacht资深交易员Frank Reda说。“我认为，还是得考虑到它的中国因素。”(完)