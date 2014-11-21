《焦点》阿里巴巴80亿美元债市首秀，定价比肩全球知名企业--IFR

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
簿记行摩根士丹利、花旗、德意志银行及摩根大通周三下午在纽约宣布交易。
隔日上午停止认购，此次发债共吸引到超过550亿美元的需求，共有来自约一千个不同投资人逾2,700笔订单。
这使得阿里巴巴得以把这六部分债券的指导价较原计划全线缩窄10-25个基点。
“最初的(价差水平)看来已经相当不错，但最后它们却比我们分析的更窄，”基金管理公司Taplin,Canida and Habacht资深交易员Frank Reda说。“我认为，还是得考虑到它的中国因素。”(完)
(编译 徐文焰/白云/李婷仪 审校 李爽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。