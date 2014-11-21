《路透峰会》欧洲央行2015年不太可能祭出全面化QE--瑞银财富管理

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦11月21日 - 瑞银财富管理称，明年欧元区经济增长和通胀的逐步回升，可能会令欧洲央行(ECB)不必诉诸多数人预期的购买主权债计划。
欧元区物价增长一年来一直都处于ECB总裁德拉吉所谓1%下方的“危险区域”，10月触及0.4%。且路透调查显示，2014年第四季经济增长仅有0.2%。
欧洲央行祭出量化宽松政策已经购买了公司债和担保债券，参与路透全球投资展望峰会的其他参与者称，推出全面的量化宽松(QE)--购买主权债--不可避免。
不过瑞银财富管理旗下欧洲首席信息官Themis Themistocleus在峰会上表示，明年推出全面QE的几率只有40%。
“要推出全面QE吗？很多投资者认为这将有益于欧洲。(德拉吉)会这么做吗？我们仍认为他不会。”Themistocleus说道。
虽然欧元区今年的经济表现令人失望，但有迹象显示明年将有所不同，他称，并预测明年经济增长率将在1.2%，通胀率将会自2015年初开始上升。
他补充道，信贷需求已经转为正面，且拜欧洲央行目前启动的“印钞机”所赐，银行资本成本非常低廉。除此之外，欧洲央行还有其他措施。
“...全面推行QE究竟会给经济带来多大影响？并不完全确定会产生巨大作用，”他并指有必要深化改革重振欧洲经济。
“实行全面化的QE并不是欧洲央行拥有的唯一工具。他们可以(买)担保债券，可以改进定向长期再融资操作(TLTRO)(低廉贷款)。他们也可以透过其他措施来扩大资产负债表。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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