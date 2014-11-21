《路透峰会》欧洲央行2015年不太可能祭出全面化QE--瑞银财富管理

路透伦敦11月21日 - 瑞银财富管理称，明年欧元区经济增长和通胀的逐步回升，可能会令欧洲央行(ECB)不必诉诸多数人预期的购买主权债计划。

欧元区物价增长一年来一直都处于ECB总裁德拉吉所谓1%下方的“危险区域”，10月触及0.4%。且路透调查显示，2014年第四季经济增长仅有0.2%。

欧洲央行祭出量化宽松政策已经购买了公司债和担保债券，参与路透全球投资展望峰会的其他参与者称，推出全面的量化宽松(QE)--购买主权债--不可避免。

不过瑞银财富管理旗下欧洲首席信息官Themis Themistocleus在峰会上表示，明年推出全面QE的几率只有40%。

“要推出全面QE吗？很多投资者认为这将有益于欧洲。(德拉吉)会这么做吗？我们仍认为他不会。”Themistocleus说道。

虽然欧元区今年的经济表现令人失望，但有迹象显示明年将有所不同，他称，并预测明年经济增长率将在1.2%，通胀率将会自2015年初开始上升。

他补充道，信贷需求已经转为正面，且拜欧洲央行目前启动的“印钞机”所赐，银行资本成本非常低廉。除此之外，欧洲央行还有其他措施。

“...全面推行QE究竟会给经济带来多大影响？并不完全确定会产生巨大作用，”他并指有必要深化改革重振欧洲经济。

“实行全面化的QE并不是欧洲央行拥有的唯一工具。他们可以(买)担保债券，可以改进定向长期再融资操作(TLTRO)(低廉贷款)。他们也可以透过其他措施来扩大资产负债表。”(完)