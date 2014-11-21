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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:41 BJT

《香港重要政经日程》--11月21日-11月28日

================== 今日重要政经消息=================

11月21日（周五）

--11:00 中国金融国际 股东特别大会。

-- 超越集团 公布中期业绩。

-- 阿里健康 公布中期业绩。

-- 中国三迪 公布中期业绩。

-- 卡姆丹克太阳能 公布中期业绩。

-- 香港兴业国际 公布中期业绩。

-- 东方报业 公布中期业绩。

-- 互太纺织 公布中期业绩。

-- 中亚能源 公布中期业绩。

-- 保华集团 公布中期业绩。

-- Sincere Watch 公布中期业绩。

-- 东南国际 公布中期业绩。

-- 日东科技 公布中期业绩。

-- 德永佳 公布中期业绩。

-- 天鸽互动 公布第三季业绩。

-- 志道国际 公布中期业绩。

*--16:15 银行公会例会。

================== 近期重要政经消息=================

11月24日（周一）

-- 辉山乳业 公布中期业绩。

-- 欧舒丹 公布中期业绩。

-- 创维数码 公布中期业绩。

--10:30 阿里健康 股东特别大会。

11月25日（周二）

-- 公布10月份出口及进口数字。

-- 华南城 公布中期业绩。

-- 周大福 公布中期业绩。

-- 石药集团 公布第三季业绩。

11月26日（周三）

-- 中国燃气 公布中期业绩。

-- 六福集团 公布中期业绩。

-- Magnum 公布中期业绩。

-- 维他奶 公布中期业绩。

11月27日（周四）

-- 波司登 公布中期业绩。

-- Dynam 公布中期业绩。

-- 协鑫新能源 公布中期业绩。

-- 力宝华润 公布中期业绩。

*--10:00 中粮置地 股东特别大会。

*--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。

*--11:00 光汇石油 周年股东大会。

*--15:45 新昌营造 股东特别大会。

11月28日（周五）

-- 公布10月份货币供应M-3。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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