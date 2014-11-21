《全球重要经济事件一览表》--11月21日-11月28日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月21日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在参议院国土安全及政府事务委员会的常设调查委员会就“实物商品”作证。
华盛顿--纽约联储总裁杜德利在参议院银行附属委员会，就金融机关与消费者保护的监督改善作证。(1500)
伦敦--英国财政大臣欧思邦与意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)，在以欧洲未来做为多元货币地区为题的小组讨论中发表演说。(0900)
布里斯托尔--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯出席Bristol Festival of Economics。
法兰克福--法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财政部长朔伊布勒将出席与会。
法兰克福--欧元区银行业单一监督机构主管努伊将参加以“银行业联盟与监管机关改革：任务完成了吗？”为题的讨论。(0915)
雅典--Levy Economics Institute举办“雅典会议：欧洲处于十字路口--撙节联盟或者增长趋同？”(至11月22日)。爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和捷克央行委员会委员Lubomir Liza将出席。
雅典--希腊代理财长Christos Staikouras向审计局提出希腊2015年预算案。(0900)
雅典--希腊财长哈尔杜韦利斯(Gikas Hardouvelis)向议会议长Vangelis Meimarakis提交预算计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行全体委员会会议。
法兰克福--欧洲央行公布银行偿还长期再融资操作(LTRO)贷款的数据(1100)。
悉尼--澳洲央行经济分析部门主管Alex Heath发表讲话(0020)。
11月22日(六)
佛罗伦萨--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“货币政策：欧洲能从非欧元区国家的经验中学到什么？”的小组讨论会上发言。(1000)
11月23日(日)
瑞士乌斯特--瑞士央行总裁乔丹就货币政策和当前其他问题发表讲话(1300)。
马德里--德国央行总裁魏德曼发表演说(1300)。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行就欧洲经济一体化举行年会(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼，捷克央行总裁Miroslav Singer，欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti，和波兰央行总裁Marek Belka将出席。
伦敦--欧洲央行执委科尔发表讲话(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将在“变化中的支付市场”研讨会上发言(2350)。
东京--日本央行将公布10月政策会议记录(2350)。
11月25日(二)
东京--欧洲金融市场协会金融论坛。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日本央行副总裁中曾宏出席。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行公布银行业半年度金融稳定报告(1200)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一晚宴上发表讲话(0905)。
名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会。
11月26日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话。
广岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话。
赫尔辛基--欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰(至11月27日)。
11月27日(四)
暂无重要经济事件预告。
11月28日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 白云)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。