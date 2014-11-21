中国房地产：33个省市以税费补贴来救市,料未来更多省市将效仿--报告

路透上海11月21日 - 中国楼市今年来进入寒冬期，成交量一降再降，各地政府出台各种措施来促使楼市回暖。中国金融搜索平台融360最新报告指出，截止上周四，国内已有33个省市发布政策，明确规定了更为优惠的购房税费新政。

报告预计，未来将有更多省市，包括一线城市在内用税费补贴来救市，其中最主要手段便是减免契税、购房补贴和调整普通住房标准。

据融360统计，截止上周四，全国21个省市减免购房契税。其中，江苏、湖北、河北、福建、河南、天津等六省及直辖市在辖区内全面实施。浙江湖州、安徽宿州和宣城、内蒙包头、辽宁葫芦岛五城市对契税进行全免，其他省市执行部分减免。

另据不完全统计，海南、江苏、浙江、安微、四川和湖南六省公开发文在全辖区或部分城市执行购房补贴。补贴方式一般分两种，一种是按契税比例补贴房价，如杭州补贴购房款总额1.3%，单套房最高可获3万元人民币。另一种是直接补贴购房者、中介和金融机构。如四川省规定，金融机构针对首套房提供基准利率，可给予该机构贷款金额的3%的现金补贴。

另外，上海、北京、辽宁等省市已先后调整当地普通住宅标准。普通住宅与契税息息相关，因为2010年10月起中国就已实行个人购买首套普通住宅契税减半征收。在契税下调空间有限的情况下，各地通过调整普通住宅标准都不尽相同以达到进一步减免契税目的。

融360信贷专家徐瑾分析认为，购房税费补贴虽然会在某种程度上减轻购房者的负担，但实际上，并不会完全扭转市场供求关系，因此影响力不会特别大。但因调整契税、购房补贴是各地政府最为顺手的救市工具，预计仍将有更多城市公布税费补贴新政。