台湾金融：金管会调降境外基金的台湾投资金额比率至五成，2016年起实施

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台湾金管会表示，除特定符合深耕计画的基金公司以外，将调降台湾人投资境外基金比重上限为50%(原为70%)，此外也调降境外基金投资于台湾证券市场的比率不得超过净资产价值至五成(原为七成)。
为降低冲击，此案将自2016年1月1日生效。金管会证期局一位不具名的官员表示，目前台湾人投资单一基金达到净值的七成以上约有近10档，这些基金已因触碰上限而停止申购。
〞受影响较大的应该是占净值五到七成的这些基金，大约有20档左右，〞前述官员说。
该官员表示，这些基金如果没有因深耕计画得到金管会承认，则在2016年1月起可能因台湾人的投资比率达到上限五成的上限，而被停止申购。但若符合深耕计划，则可能最高维持现行的七成比率。
自2013年金管会公布了基金公司的深耕计划，若符合计画且经金管会承认则台湾的资金上限最高可达基金净值的七成。2014年金管会承认2013年符合深耕计划为摩根资产管理和德盛安联集团。
金管会官员称，调降境外基金投资于台湾证券市场的比率不得超过净资产价值的五成部分，实际影响不大，目前未有基金达到此上限。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。