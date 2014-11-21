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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 09:29 BJT

全球金市：金价在近1,200美元处持稳，周线可望连续三周上升

投资人所关注美国劳工部周四公布的数据显示，10月的基础通胀压力上升，不过这也提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在2015年中升息的预期。

根据国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据，乌克兰10月大减黄金储备逾三分之一，俄罗斯连续第六个月增加黄金储备。

央行大量买卖黄金可能影响金价，本月稍早就出现这类情况。

瑞士海关周四的数据显示，10月瑞士黄金出口增加逾12%，因对主要消费国印度与中国的出口大增。

黄金在亚洲盘时段出现部分价格波动，幅度为10月底以来仅见，向来追随西方同业步伐的交易商，怀疑有可能是自动交易大增所致。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 李爽/孙茉莉)
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