台湾货币市场：11月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月24日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,097.6亿台币。 --公债还本付息16.5亿台币。 --国库券财103-3期273天到期250亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)5,896.9亿台币： 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 12/03 2,293.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)