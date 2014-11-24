台湾货币市场：11月24日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透台北11月24日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,097.6亿台币。 --公债还本付息16.5亿台币。 --国库券财103-3期273天到期250亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)5,896.9亿台币： 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 12/03 2,293.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。