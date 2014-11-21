香港个股：中生联合旗下公司收购纽西兰保健食品商Good Health

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 从事保健食品业务的南京中生联合股份有限公司 周五称，其与复星国际 旗下基金的合资公司，以1.4亿港元代价收购纽西兰同业Good Health。
中生联合的公告指出，其与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（复星合伙企业）合资的上海惟翊与卖方签订协议，将收购后者持有的Good Health全部股本，代价约2,327.4万纽元（约1.4亿港元）。
“目标公司在澳洲、香港、日本及韩国等国家拥有完善的互联网销售平台及网络，本集团可藉此获得进军该等市场的立足点。”中生联合董事长桂平湖在公告中称。
他并称，Good Health拥有一个成熟品牌，且收购事项可以扩大中生联合的产品组合，有利增加收入。
Good Health于截至2014年3月31日止年度的除税及特殊项目前利润以及扣除税项及特殊项目后净利润分别约817万港元及555万港元。
上海惟翊由中生联合及复星合伙企业分别占60%及40%的股权。复星合伙企业为复星国际于去年中成立的封闭式基金，规模20亿元人民币。
中生联合周五开盘升2.13%，报1.44港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。