香港个股：中生联合旗下公司收购纽西兰保健食品商Good Health

路透香港11月21日 - 从事保健食品业务的南京中生联合股份有限公司 周五称，其与复星国际 旗下基金的合资公司，以1.4亿港元代价收购纽西兰同业Good Health。

中生联合的公告指出，其与上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（复星合伙企业）合资的上海惟翊与卖方签订协议，将收购后者持有的Good Health全部股本，代价约2,327.4万纽元（约1.4亿港元）。

“目标公司在澳洲、香港、日本及韩国等国家拥有完善的互联网销售平台及网络，本集团可藉此获得进军该等市场的立足点。”中生联合董事长桂平湖在公告中称。

他并称，Good Health拥有一个成熟品牌，且收购事项可以扩大中生联合的产品组合，有利增加收入。

Good Health于截至2014年3月31日止年度的除税及特殊项目前利润以及扣除税项及特殊项目后净利润分别约817万港元及555万港元。

上海惟翊由中生联合及复星合伙企业分别占60%及40%的股权。复星合伙企业为复星国际于去年中成立的封闭式基金，规模20亿元人民币。

中生联合周五开盘升2.13%，报1.44港元。（完）

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