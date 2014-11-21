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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 09:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元勉力持于1.5600上方

0046GMT

* 经过一周盘整后，昨日收盘价与开盘相同，双重底部在1.5590/95

* 英国独立党在罗彻斯特的补选中一如预期初步领先，不确定性因此增加

* 波林格区间的10日与20日以及每周移动均线朝向下行

* 若收在10日移动均线1.5727上方，暗示将有一段时日盘整

* 伦敦盘的1.5632/1.5737区间为初步支撑/阻力

* 图表：link.reuters.com/jef53w(完)

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