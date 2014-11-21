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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 09:46 BJT

芝加哥期市：玉米和大豆回吐上日涨幅微跌，产量创纪录加剧价格压力

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 552.25 -0.25 -0.05% -0.36% 532.75 57

CBOT玉米 372.00 -1.25 -0.33% +0.00% 367.08 50

CBOT大豆 1017.50 -3.00 -0.29% -0.56% 1004.53 47

CBOT稻米 $12.53 -$0.05 -0.44% +4.38% $12.42 71

美国原油 $76.47 $0.62 +0.82% +2.53% $79.36 49

汇率

欧元/美元 $1.255 $0.001 +0.11% -0.01%

美元/澳元 0.863 0.001 +0.15% +0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李婷仪 审校 孙茉莉/张若琪)
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