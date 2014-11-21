《焦点》欧元区和中国企业步履维艰，为全球经济增长敲响警钟

**美国增长放缓**

周四出炉的一份行业报告显示，美国制造业增速在11月也降至1月来最慢，新订单指标亦连续第三个月下跌。

Markit称，美国11月制造业PMI初值降至54.7，10月终值为55.9。先前路透访问的分析师预估该指数升至56.4。

该指数和新订单分项指数双双触及1月以来最低。产出指数从10月的57.8降至55.6，同样是1月以来低点。

“出口市场疲弱是近期放缓的主要因素，制造商报告出口订单降幅为约一年半来最大，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“制造商继续大力增聘人手的情况带来一些安慰，但由于积压的工作几乎没有增加，未来几个月创造就业的速度可能放缓，除非新订单再度上升。”

就业分项指数从10月的54.9升至55.1。

欧元区PMI图表：link.reuters.com/cuh64s

英国零售销售图表：link.reuters.com/raz24v

日本贸易收支图表：link.reuters.com/vyq65s

中国PMI与工业生产图表：link.reuters.com/qaf92t

美国、欧元区和中国数据对比图表：link.reuters.com/kaq96v (完) (编译 郑茵/徐文焰/张若琪；审校 孙茉莉/张若琪/张荻)