国际油市：美国原油期货升向77美元，受强劲美国数据提振

周四公布的数据显示美国经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。 美国10月成屋销售按月升1.5%，年率为去年9月来最高的526万户。

美国上周初请失业金人口减少2,000人，经季节性调整后为29.1万人，连续第10周处于30万关口之下。 显示劳动市场正在走强。

委内瑞拉外长周四表示，若石油输出国组织(OPEC)在11月27日的会议中决定减产，该国将愿意削减国内产出。委内瑞拉、利比亚与厄瓜多尔此前已呼吁OPEC在会议中减产，以提振跌至四年新低的油价。

接近会谈的官员周四表示，伊朗与世界六大强国对伊朗核计划的意见分歧，可能无望在11月24日的期限前达成协议，期限可能因此延长至明年3月。

伊朗石油部长尚甘尼对官方的伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)表示，如果解除对德黑兰的制裁，日出口量约130万桶的伊朗，可能在两个月内将原油出口增加一倍。

俄罗斯周四警告美国，反对美国向乌克兰供应武器，打击乌克兰东部的亲俄分离主义份子。(完)

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