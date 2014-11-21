《路透峰会》基金经理人认为多年低利率后，投资人高价追捧高收益市场

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约11月20日 - 顶尖基金经理人在本周的路透全球投资展望峰会上表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)六年来维持利率在低位，已经推高了高收益率资产的价格，并迫使投资者争相用高价买进从垃圾债到高息股等资产。
美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，“高收益市场就是某种泡沫，早晚要付出代价。”
根据美银美林固定收益指数数据，垃圾债相比美国公债的收益率溢价已从三年前的逾9个百分点，缩小为4.5个百分点左右。不但低于长期均值约5.9个百分点，也比一些顶级垃圾债专家所认为的合理价差来得低。
财富管理公司Lehmann Livian Fridson LLC投资长、也是长期垃圾债投资者Martin Fridson认为，非投资级债券的合理价差为5.65个百分点。
保德信的Greg Peters则不认为投资者为了收益而全面付出过高的价格。不过他认为有必要对垃圾债持审慎态度，因美债收益率可能下跌，尤其是如果美联储认为明年几无升息的理由，之后当必须升息时又缓慢推进的话。
“我认为基本面没有大幅变化倒表明固定收益率高估了，”Peters表示。他在保德信固定收益担任资深投资组合经理人，协助管理逾5,340亿美元资产。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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