国泰君安期货：中国期指净空持仓大幅下降，上涨动能未见减弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自11月21日的《期货日报》：
周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是7400手、1.29万手、1.68万手，环比减少7600手、3100手、300手。8月29日至今，期指合约经历了三升三降的走势。10月31日期指突破2500点后，陷入振荡，随后继续上行，突破2600点后再度下行，周四期指在2550点附近取得支撑。最近10日，主力合约围绕2540重心窄幅波动，上下偏离幅度基本保持在50点以内。近期时常出现尾盘大幅拉升的现象，从期指盘中回调幅度、运行重心、期现收盘价差异等看，期指上涨动能未见减弱。
11月4日至今，共有4日期指总持仓量减幅超过4000手。最近两次大幅减仓，或与空头操作有关。第三次减仓发生在沪港通推出前夕，当日期价最高触及2578点，部分空头或认为在重要事件推动下，短期击穿2600点概率较大，选择减仓理所应当。隔日期指增仓超过5400手，推测部分空头选择逢高建仓，以拉低入场成本。第四次减仓亦有异曲同工之味，考虑到前期期指在2500—2530点附近陷入振荡，部分空头猜该区间或存在较强支撑，因此选择离场，进而持仓出现下降。周四总持仓量再度上行，空头选择相对高位建立空头，当然不排除多头低位入场的可能。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。