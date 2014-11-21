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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:00 BJT

国泰君安期货：中国期指净空持仓大幅下降，上涨动能未见减弱

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是7400手、1.29万手、1.68万手，环比减少7600手、3100手、300手。8月29日至今，期指合约经历了三升三降的走势。10月31日期指突破2500点后，陷入振荡，随后继续上行，突破2600点后再度下行，周四期指在2550点附近取得支撑。最近10日，主力合约围绕2540重心窄幅波动，上下偏离幅度基本保持在50点以内。近期时常出现尾盘大幅拉升的现象，从期指盘中回调幅度、运行重心、期现收盘价差异等看，期指上涨动能未见减弱。

11月4日至今，共有4日期指总持仓量减幅超过4000手。最近两次大幅减仓，或与空头操作有关。第三次减仓发生在沪港通推出前夕，当日期价最高触及2578点，部分空头或认为在重要事件推动下，短期击穿2600点概率较大，选择减仓理所应当。隔日期指增仓超过5400手，推测部分空头选择逢高建仓，以拉低入场成本。第四次减仓亦有异曲同工之味，考虑到前期期指在2500—2530点附近陷入振荡，部分空头猜该区间或存在较强支撑，因此选择离场，进而持仓出现下降。周四总持仓量再度上行，空头选择相对高位建立空头，当然不排除多头低位入场的可能。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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