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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:06 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易呈整理走势，因日圆跌深反弹

路透台北11月21日 - 台币兑美元 实质交易价位周五在上日区间偏上缘整理。国际美元涨势稍歇，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为折价，台币现货亦止住贬势。

交易员表示，台币还是跟着日圆、韩元的走势，稍早日本财务大臣麻生太郎指日圆贬值速度过快，这可能稍稍止住日圆近期的跌势，台币也有机会跌深反弹。

〞日本在说话了，出口商也小幅抛汇。〞一位本地银行交易人士说。

他认为，美元短线涨幅过大，短期有休息整理的必要，但中期日圆看贬趋势不变，因此纵有反弹的幅度也不大，在此情形下，台币也是持续看贬，下周实质交易价位或有机会看到31.0。

交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.900-30.950。

美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。

盘初台币主要交易区间在30.916-30.928；上交易日主要区间在30.895-30.957。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点自溢价转为折价；一个月远汇报价 暂报在30.903/30.917左右，上日纽约盘收在30.905。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.900-30.950

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