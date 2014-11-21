台湾汇市：台币早盘实质交易呈整理走势，因日圆跌深反弹

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台币兑美元 实质交易价位周五在上日区间偏上缘整理。国际美元涨势稍歇，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为折价，台币现货亦止住贬势。
交易员表示，台币还是跟着日圆、韩元的走势，稍早日本财务大臣麻生太郎指日圆贬值速度过快，这可能稍稍止住日圆近期的跌势，台币也有机会跌深反弹。
〞日本在说话了，出口商也小幅抛汇。〞一位本地银行交易人士说。
他认为，美元短线涨幅过大，短期有休息整理的必要，但中期日圆看贬趋势不变，因此纵有反弹的幅度也不大，在此情形下，台币也是持续看贬，下周实质交易价位或有机会看到31.0。
交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.900-30.950。
美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。
盘初台币主要交易区间在30.916-30.928；上交易日主要区间在30.895-30.957。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点自溢价转为折价；一个月远汇报价 暂报在30.903/30.917左右，上日纽约盘收在30.905。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.900-30.950
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元稍事歇息，美国数据向好支持继续看涨
--中国房地产：33个省市以税费补贴来救市,料未来更多省市将效仿--报告 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。