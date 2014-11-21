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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/韩元紧跟美元/日圆走势

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* 美元/韩元触及新低1,108.2，因美元/日圆跌至118下方

* 该货币对目前在亚洲盘的走势再度跟随日圆

* 部分市场人士认为美元/日圆上涨太快，开始对之进行获利了结

* 部分人士认为昨日涨至119.00的走势，缺乏日股涨势做支撑

* 但有其他人预估，至少在涨至120之前，美元/日圆不会展开修正

* 韩元与日圆走势无疑息息相关，这种情况料将持续

(完)

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