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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:08 BJT

国泰君安期货：大连铁矿石期货价格持续弱势，因需求支撑不足

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

近期矿石主力合约破位下跌。从技术面看，18日铁矿石主力合约1505封住跌停板，在创历史新低的同时，也正式宣告铁矿石步入“4”时代。从基本面看，随着近期粗钢产量的下滑、铁矿石港口库存的上升，铁矿石需求支撑不足，价格持续弱势。

数据显示，受APEC会议减产影响，上周全国高炉开工率下跌至84.39%附近，周环比下跌近4个百分点。唐山地区高炉开工率51.3%，环比上周大幅下跌39个百分点。可以认为，唐山地区一小半高炉闷炉停产，APEC会议对粗钢产量的影响超出预期。

　　随着APEC会议结束，钢厂陆续复产。由于在会议之前就已有原料补库，会议后目前还未见明显补库行为。东北地区钢厂冬储也接近尾声。目前市场比较谨慎，港口现货价和掉期市场出现一定幅度下跌，开始向连铁靠拢，铁矿石需求支撑较弱。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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