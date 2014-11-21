《台湾金融市场一周展望》苹果照红台股，惟期中选举在即致观望

* 苹果订单效果递延，强劲基本面是台股稳固支撑

* 期中选举前盘势陷入量缩观望

* 国际油价走跌令央行缓贬台币

* 执政党表现不佳及观望欧日宽松政策，债市养券气氛浓

记者 高洁如

路透台北11月21日 - 全球手机大厂苹果 光环照拂之下，台湾股市挟着强劲基本面一路走回季线之上，在变数众多的县市长期中选举前，多头展现气势。只不过，下周愈近选举，预料观望心态趋浓。

本周公布的连续两个月逾双位数成长的外销订单，令市场乐观预期，一路旺到年底的苹果iPhone手机销售佳绩，有望支持外销订单金额连续创下新高。台股亦因外资回头加码，一举站到近一个月的高点、季线之上。

“iPhone一直卖的非常好，台湾就靠它，其他也没有了，”华南永昌投顾董事长储祥生说。

他补充称，外资连两日大买百亿台币以上，应是跟紧美股持续在高档的操作，然而外资也并非完全不怕选举的因素，本周的大举加码台股应是一次、间接性的加码，下周则会因选举日近不会有太大的变化，预料指数会在季线9,022点、至半年线9,177的区间之内盘整。

证交所周四公布，外资及陆资在台股买超99.80亿台币，连续三个交易日买超共计263.88亿台币。

**选前料量缩整理，选后震荡大**

台湾将于下周六(29日)进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。

第一金证券投顾董事长陈奕光认为，台股在9,200点附近反压不小，目前尚在跌深后的反弹行情，下周不排除进入选前的量缩、价格整理的格局。

“选不好的话，虽然会有失望卖压，但也不会大。”他认为，外资在11月回补台股高达670余亿台币，台湾的出口引擎--美国和中国股市都还在高位，这有支撑台股的作用。

华南永昌投顾的储祥生也认为，如果国民党从北到南--基隆、台北、台中、台南、高雄，都输了市长位子的话，对之后大选会有影响，尤其是大选的动员上可能不利执政党。

“掉了台中和台北这个影响很大，...大家会怕的，”他表示，而这也可能造成随后台股较大的震荡。

**观察国际油价和美元变化**

国际讯息方面，台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰表示，评估近期国际油价走低不乏产油国在供给面增加的因素，因此下周产油国组织的跨国会议，可能会是决定国际油价走势的关键，更可能影响国际美元走势。

他预期，国际美元一直维系着偏强走势，不无可能随着油价反弹而稍现偏弱契机；而走强的油价则对美股、甚至台湾的能源产业的股价不无助益，搭配第四季是传统景气循环股、消费股的旺季，对股市有加分效果。

一位外商银行交易主管认为，国际油价持续下滑，低通膨环境让央行有足够理由放手让台币贬值，只是总裁彭淮南已经表明不会与日圆亦步亦趋，因此后市还是维持缓贬格局，只要台币出现反弹，建议逢回买进美元。

交易员认为，虽然美元长线看多，但近期兑日圆涨势凶猛，有整理必要。不排除下周国际美元稍事歇息后伺机重拾涨势，在此趋势下，台币仍可能维持缓贬格局。

他们指出，只要日圆、韩元走贬，台湾央行也没有支撑台币的理由。本周央行放手让台币贬破31.0价位即是明显表态，预料实质交易将会逐渐往该价位靠拢。

“日圆走贬的基本面因素都没变，除非美国货币政策有所改变，但我想这是不可能的。”一位外商银行交易人士说。

交易员预估，下周台币兑美元实质价位区间料在30.900-31.000。

路透调查显示，过去两周投资者将韩元空仓部位增至2008年全球金融危机以来的最高。随着日圆触及数年低位，多数新兴亚洲货币的人气恶化。台币 空仓也达2009年4月以来高点，因市场担忧日圆及韩元走软将降低台湾出口商的竞争力。

**债市养券气氛浓**

国际债市近期难有交投指引，预料五年债下周主要仍受本地筹码面主宰。该券在银行缓步吸纳筹码之下，盘面持稳，虽有利盘面偏多交投，但交易商今年结算已大致底定，不愿过份押注，追价意愿薄弱，转以养券收取利息收入为主。

交易商指出，美债向来为引发台债新走势的重要依据，然而下周美国感恩节放假在即，美债走势预估将较为清淡，加上全球经济前景好坏交错，美债逸出当前大区间的机会不高，对台债的影响将较为中性。

“短券很稳定，大家大概是打定主意抱券到年底，...但殖利率下去银行还是有机会逢低调节。”一大型证券商交易员说。

交易员指出，五年债殖利率逼近1.12%或引发银行卖压，上行至1.14-1.15%则吸引银行买兴，预估下周在清淡交投中，五年券103/15就在1.12-1.15%间波动。

相对五年券走势稳定，10年券103/13R 气氛上则显得较为中性。主要是银行买盘不愿在10年债发行前交易表态，殖利率下行不易。但交易商在年底静淡时节也不愿冒险放空，令该券在零星交投中于1.61-1.64%间游走，变化不大。