中国债市动态：资金仍紧现券收益率走升，随时关注消息面动向

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率和IRS(利率互换)较上日均略涨，因紧张的流动性未有缓解，市场情绪较为谨慎。不过国债期货已收回跌幅，令机构更加关注央行是否会出手施援等消息面动向。
周四银行间市场资金紧张午后愈演愈烈，且因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。
北京一银行交易员表示，与上日收盘相比，上午现券收益率有所上行，“资金还是紧，所以今天比较难过。”
在大规模IPO(首次公开发行)临近之时，本周公开市场央行仅象征性净投放了100亿元人民币，但同时有国库现金定存抽水，流动性压力较大。因此不少交易员都在讨论，央行会何时出手，以MLF(中期借贷便利)，或SLO(短期流动性调节工具)等方式支持资金面。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 早盘冲高回落至目前的4.1700%/4.1000%，上日尾盘为4.1700%/4.0000%。
资金面方面的最新消息是，财政部将于下周二（25日）进行600亿元国库现金定期存款招标，期限三个月，届时可为市场提供等额资金。
至于财政部上午招标的50年国债，利率虽然低于预期，但因其几乎没什么流动性，结果对现券影响微乎其微。
中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率4.24%低于预期。市场人士表示，尽管近日银行间资金面紧张局面再升温，但是对超长期限国债影响偏淡，在主力需求机构保险的积极投标参与下，其中标利率低于市场预期，接近同期限二级估值。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.590元，较上日结算价微涨0.028元，或0.03%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。