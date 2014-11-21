版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 12:07 BJT

中国债市动态：资金仍紧现券收益率走升，随时关注消息面动向

路透上海11月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率和IRS(利率互换)较上日均略涨，因紧张的流动性未有缓解，市场情绪较为谨慎。不过国债期货已收回跌幅，令机构更加关注央行是否会出手施援等消息面动向。

周四银行间市场资金紧张午后愈演愈烈，且因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。

北京一银行交易员表示，与上日收盘相比，上午现券收益率有所上行，“资金还是紧，所以今天比较难过。”

在大规模IPO(首次公开发行)临近之时，本周公开市场央行仅象征性净投放了100亿元人民币，但同时有国库现金定存抽水，流动性压力较大。因此不少交易员都在讨论，央行会何时出手，以MLF(中期借贷便利)，或SLO(短期流动性调节工具)等方式支持资金面。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 早盘冲高回落至目前的4.1700%/4.1000%，上日尾盘为4.1700%/4.0000%。

资金面方面的最新消息是，财政部将于下周二（25日）进行600亿元国库现金定期存款招标，期限三个月，届时可为市场提供等额资金。

至于财政部上午招标的50年国债，利率虽然低于预期，但因其几乎没什么流动性，结果对现券影响微乎其微。

中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率4.24%低于预期。市场人士表示，尽管近日银行间资金面紧张局面再升温，但是对超长期限国债影响偏淡，在主力需求机构保险的积极投标参与下，其中标利率低于市场预期，接近同期限二级估值。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.590元，较上日结算价微涨0.028元，或0.03%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐